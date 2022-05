Mecklenburgische Seenplatte Erneut Feuer in Bootsschuppenanlage in Neubrandenburg

Neubrandenburg. In Neubrandenburg ist erneut ein Feuer in einer Bootsschuppenanlage ausgebrochen. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, sind nach ersten Schätzungen diesmal mindestens zehn Bootsschuppen in einer größeren Anlage am Oberbach betroffen. Anwohner hatten die Feuerwehr alarmiert. Mehrere Feuerwehren sind im Löscheinsatz. Der Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Über Verletzte sei bisher nichts bekannt und auch die Ursache sei noch unklar. Bewohner der benachbarten Mehrfamilienhäuser wurden wegen starken Qualms aufgefordert, Fenster geschlossen zu halten und Lüftungs- und Klimaanlagen auszuschalten.

Erst vor zweieinhalb Wochen hatte es in der Anlage gebrannt. Fünf Bootsschuppen wurden dabei zerstört oder beschädigt, der Schaden war auf rund 100.000 Euro geschätzt worden. Die Polizei ermittelt wegen Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung.

© dpa-infocom, dpa:220505-99-164371/2

