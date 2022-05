"Schneller Adler": Bundeswehr trainiert Luftevakuierung

Barth. Im Rahmen der Bundeswehr-Übung "Schneller Adler" trainiert die Bundeswehr heute in Barth (Landkreis Vorpommern-Rügen) eine Luftevakuierung von deutschen Staatsangehörigen im Ausland. Dabei fliegen Soldaten der Division Schnelle Kräfte mit einem Flugzeug oder Hubschrauber an einen Ort, an dem sich die zu rettenden Personen befinden, um diese möglichst schnell aufzunehmen und auszufliegen. In der Vergangenheit habe es beispielsweise bei der "Operation Pegasus" in Libyen im Jahr 2011 eine schnelle Luftevakuierung gegeben, um Deutsche aus dem zerfallenden Staat Libyen zu evakuieren.

Die Übung "Schneller Adler" läuft seit Montag und soll noch bis Sonntag dauern. An der Übung sind auch niederländische Streitkräfte beteiligt. Dabei soll die Abstimmung zwischen den Verbündeten weiter verbessert werden.

© dpa-infocom, dpa:220504-99-157615/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern