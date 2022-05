Eine Frau steht in ihrer Wohnung am Fenster.

Covid-19 Kürzere Corona-Isolation ab Freitag in MV

Schwerin. Mit dem Coronavirus infizierte Menschen können ihre Isolation von Freitag an schon nach fünf Tagen statt bislang frühestens sieben Tagen beenden. Voraussetzung dafür sei eine Symptomfreiheit von 48 Stunden, teilte Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Dienstag nach einer Sitzung des Kabinetts in Schwerin mit. Sie empfahl jedoch allen Betroffenen dringend, ihre Isolation erst bei einem negativen Testergebnis zu beenden, denn auch symptomlose Menschen seien nach fünf Tagen oft noch ansetckend.

Eine Ausnahme sind Beschäftigte im Gesundheitswesen, in Alten- und Pflegeeinrichtungen, ambulanten Pflegediensten sowie im Bereich der Eingliederungshilfe. Sie müssen Drese zufolge für die Wiederaufnahme ihrer Arbeit nach ihrer Isolation nicht nur symptomfrei sein, sondern zusätzlich ein negatives Testergebnis vorlegen. Hintergrund sei, dass vulnerable Gruppen weiterhin besonders schutzbedürftig seien, erläuterte die Ministerin.

Die Landesregierung passte die Corona-Landesverordnung am Dienstag entsprechend an und folgte damit einer Empfehlung des Robert Koch-Instituts (RKI).

Die bisher geltende Pflicht-Quarantäne für ungeimpfte enge Kontaktpersonen von Corona-Infizierten entfällt laut Drese. Bisher waren zehn Tage Quarantäne üblich, die mit einem Negativtest auf sieben Tage verkürzt werden konnte.

Die Gesundheitsministerin empfahl aber, dass sich Menschen nach Kontakt mit einer infizierten Person fünf Tage selbst testen und ihre Kontakte reduzieren sollten. Für Beschäftigte im Gesundheitswesen, die enge Kontaktpersonen seien, bestehe die Pflicht, sich täglich vor Dienstantritt bis zum fünften Tag zu testen.

