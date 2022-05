Gekipptes Fenster verrät Betreiber von Drogenplantage

Neustadt-Glewe. Ein Zufall hat die Polizei in Neustadt-Glewe (Ludwigslust-Parchim) auf die Spur eines mutmaßlichen Hanfanbauers und Drogenhändlers geführt. Wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte, wurde in der Wohnung eines 42-Jährigen am Sonntag eine Hanfplantage ausgehoben sowie mehr als ein halbes Kilogramm Marihuana beschlagnahmt. Der Mann wurde wegen Verdachts des illegalen Drogenanbaus und -handels festgenommen.

Die Beamten waren eigentlich zu einem anderen Sachverhalt in die Siedlung in der Kleinstadt gerufen worden. In der Nähe soll es einen Diebstahl gegeben haben. Durch ein gekipptes Fenster nahmen sie aber intensiven Hanf-Geruch aus der Wohnung mit der Plantage wahr. Im Wohnzimmer war ein Folienzelt mit aller nötigen Technik und Pflanzen in Kübeln aufgestellt. Ein Teil der Plantage sei bereits abgeerntet gewesen. Zum Marktwert der Drogen machte die Polizei keine Angaben.

© dpa-infocom, dpa:220502-99-125261/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern