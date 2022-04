Arbeitsmarkt Arbeit für Ukrainer: Bundesagenturchef Scheele in Schwerin

Schwerin. Um Arbeitsmöglichkeiten für geflüchtete Ukrainer geht es bei einem Treffen des Chefs der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, am Freitag (10.00 Uhr) mit Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Reinhard Meyer in Schwerin. Dem Vernehmen nach soll im Nordosten ein Programm für die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt aufgelegt werden. Vorgesehen ist unter anderem Beratung für Arbeitgeber und potenzielle Arbeitnehmer.

In Mecklenburg-Vorpommern haben nach Angaben des Schweriner Innenministeriums bislang mehr als 16.000 Ukrainer Zuflucht gefunden. Zum größten Teil handelt es sich um Frauen und Kinder. Deshalb geht es beim Thema Arbeit auch um die Kinderbetreuung.

Wie groß der Handlungsbedarf ist, zeigt das Beispiel Schwerin: Dort sind nach Angaben der Stadtverwaltung gut 2000 Geflüchtete angekommen, darunter rund mehr als 350 Kinder im Kita-Alter. Bisher besuchen der Stadt zufolge elf ukrainische Kinder eine Kita. Damit seien die regulären Kapazitäten bereits weitgehend ausgelastet. An weiteren Angeboten werde gearbeitet.

