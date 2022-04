Girls' und Boys' Day: Ministerin Bernhardt macht Mädchen Mut

Schwerin. Rund 1600 Mädchen und Jungen haben sich beim Girls' und Boys' Day am Donnerstag in Mecklenburg-Vorpommern über berufliche Perspektiven fernab überholter Rollenbilder informiert. Die Angebote für Schüler ab der 5. Klasse seien gut angenommen worden, teilten die Organisatoren mit. Nur wenige Plätze der zum Teil auch digitalen Angebote seien offen geblieben.

"In eurem Alter hätte ich niemals gedacht, dass ich heute als Ministerin vor euch sitze", sagte Gleichstellungsministerin Jacqueline Bernhardt (Linke) bei einer Auftaktveranstaltung zu Kindern und Jugendlichen in Schwerin. Sie wolle insbesondere Mädchen darin bestärken, mutig ihren Weg zu gehen und das zu machen, was ihnen Freude bereitet.

Bernhardt wurde am Donnerstag bei ihrer Arbeit selbst von zwei Schülerinnen begleitet. Die 16- und 17-jährigen Mädchen durften gemeinsam mit der Ministerin hinter die Mauern der Justizvollzugsanstalt Bützow (Landkreis Rostock) schauen, dem größten Gefängnis des Landes. Berufe im Justizvollzugsdienst würden meist von Männern ausgeübt. Das wolle die Linken-Politikerin ändern. "Unser Land ist auf jede mutige Frau angewiesen", betonte Bernhardt.

Seit 2001 soll der Girls' Day Mädchen die Möglichkeit bieten, frei von Geschlechterklischees Berufsfelder zu erkunden, die ihren Interessen entsprechen. Neun Jahre später kam der Boys' Day für Jungen hinzu. Der Zukunftstag findet einmal jährlich, zumeist im April, als eintägiges Schnupperpraktikum oder Workshop statt.

