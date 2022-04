Rollenbilder Girls' und Boys' Day zur Berufsorientierung in MV

Schwerin. Beim Girls' und Boys' Day wollen die Veranstalter am Donnerstag erneut herkömmliche Rollenbilder im Beruf aufbrechen. "Die Berufswahl wird heutzutage immer noch von Geschlechterklischees bestimmt, dadurch gehen persönliche Potenziale Neigungen und Interessen verloren", erklärte Gleichstellungsministerin Jacqueline Bernhardt (Linke) im Vorfeld.

Landesweit bieten nach Angaben der Koordinierungsstelle für den Girls' und Boys' Day Unternehmen und Einrichtungen rund 1400 Schnupperplätze für Mädchen und knapp 400 für Jungen an. Die Angebote für Schüler ab der 5. Klasse seien gut angenommen worden, es gebe nur noch wenige freie Plätze, hieß es.

Untersuchungen des Instituts der deutschen Wirtschaft zufolge fehlen in Deutschland derzeit mehr als 270 000 Fachkräfte in naturwissenschaftlichen und technischen Berufen. Der Frauenanteil in diesem Bereich wird mit etwa 15 Prozent angegeben.

© dpa-infocom, dpa:220427-99-68896/2

