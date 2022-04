Saisonvorbereitungen in Kühlungsborn: Buchungslage sehr gut

Kühlungsborn. Die Saisonvorbereitungen am Ostseestrand in Kühlungsborn (Rostock) laufen auf Hochtouren. Seit April sollen Urlauber im Rahmen eines Pilotprojekts ihren Strandkorb digital buchen können. Neu seien außerdem Führungen im Naturschutzgebiet Riedensee und ein Indoor-Abenteuerspielplatz, bei dem sich alles um das Motto "Wikinger" drehe, teilte die Tourismus GmbH in Kühlungsborn am Mittwoch mit. Zudem seien ein mehrtägiges Kunst-Festival im Mai und ein Mitmach-Festival für Familien im Juni geplant

Mit dem Saisonstart sei man zufrieden. Die Buchungslage für den Sommer sei sehr gut. Noch etwas verhalten seien Reservierungen für die kalte Jahreszeit. "Nach zwei Jahren Corona kann man es den Gästen nicht verübeln, wenn sie die Lage erstmal noch abwarten und keine langfristigen Buchungen tätigen", erklärte eine Sprecherin.

