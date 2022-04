Sonne und vereinzelte Schauer im Nordosten

Schwerin. Heiter und meist trocken wird das Wetter in Mecklenburg-Vorpommern am Mittwoch. Nach leichtem morgendlichen Frost werden milde Temperaturen von bis zu 16 Grad erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Küstenumfeld bleibt es mit 10 bis 14 Grad etwas frischer. Am Nachmittag ist dann vor allem in Richtung Rügen und Usedom mit einzelnen Schauern zu rechnen.

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es trotz Wolken trocken. Die Temperaturen sinken auf sechs bis ein Grad.

© dpa-infocom, dpa:220427-99-58517/2

