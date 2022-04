Drese übergibt 5000ste Ehrenamtskarte in MV

Wismar. Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) hat am Dienstag an Bord des Koggen-Nachbaus "Wissemara" die 5000ste Ehrenamtskarte mit Ermäßigungen für Engagierte in Mecklenburg-Vorpommern übergeben. "Das ist seit dem Start im August 2020 eine beachtliche Zahl", verdeutlichte die Ministerin bei der Übergabe an den Förderverein Poeler Kogge in Wismar. Dieser hat rund 30 aktive Mitglieder.

Den Angaben zufolge unterstützen aktuell 250 Unternehmen, Einrichtungen und Freizeitstätten das Projekt Ehrenamtskarte mit mehr als 600 Angeboten. Das neueste Mitglied: der Förderverein der "Wissemara" selbst. "Der Förderverein Poeler Kogge vergrößert die Vielfalt unter unseren Partnern, die von der Bäckerei, über die Modekette, dem Museum und Restaurant bis hin zu Sport- und Freizeitstätten reichen", so Drese.

Bedingung für den Erhalt der Ehrenamtskarte sind mindestens fünf Stunden Engagement pro Woche und dies während der letzten drei Jahre durchgängig. Bei Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren genügt den Angaben zufolge ein Jahr.

© dpa-infocom, dpa:220426-99-52629/2

