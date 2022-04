Bernhardt: Fortschritte bei Gleichstellung in Regierung

Schwerin. Bei der Gleichstellung von Frauen in Führungspositionen hat die Schweriner Landesregierung nach Worten von Justizministerin Jacqueline Bernhardt (Linke) Fortschritte gemacht. "Besonders stark erhöht hat sich der Frauenanteil in den B-Besoldungen", sagte Bernhardt am Dienstag bei der Vorstellung eines Berichts zur Entwicklung in den Jahren 2017 bis Mitte 2021. In den obersten Landesbehörden sei der Frauenanteil in dieser Besoldungsgruppe von 30,2 auf 43,4 Prozent gestiegen.

Im Landeskabinett seien sowohl die Minister- als auch die Staatssekretärsposten bereits paritätisch besetzt. "Das ist ein gutes und wichtiges Signal", sagte Bernhardt.

Es gebe aber noch Handlungsbedarf. So liege der Frauenanteil bei Referatsleitern und Referenten in den Besoldungsgruppen A15/A16 in den obersten Landesbehörden seit 2017 nahezu unverändert bei rund 41 Prozent. "Von 41 Abteilungen der obersten Landesverwaltung werden aktuell 14 von einer Frau geleitet. Das entspricht einem Anteil von 34,2 Prozent." Weiter seien 34,6 Prozent der R2-Richterämter mit einer Frau besetzt, in den obersten Richterämtern R3 bis R8 seien es sogar nur 19,4 Prozent.

Die Landesregierung hat Zielvereinbarungen in den einzelnen Bereichen geschlossen, um den Frauenanteil in Führungspositionen zu erhöhen.

