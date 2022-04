Elisabeth Aßmann wird neue Agrar-Staatssekretärin in MV.

Schwerin. Die SPD-Landtagsabgeordnete und Agrarökonomin Elisabeth Aßmann wird neue Staatssekretärin im Landwirtschafts- und Umweltministerium von Till Backhaus (SPD). Dies teilte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstag in Schwerin mit. Der jetzige Staatssekretär Jürgen Buchwald gehe zum Monatsende aus gesundheitlichen Gründen in den einstweiligen Ruhestand. Aßmann ist Vorsitzende des Landtags-Agrarausschusses.

Wer für die 32-Jährige in den Landtag nachrückt, ist laut SPD-Fraktion noch offen. Die nächste auf der Liste sei Monique Wölk, sagte eine Fraktionssprecherin. Sie habe aber noch nicht erklären können, ob sie diesen Schritt gehen werde, da alles sehr schnell gegangen sei.

Bis vor kurzem hatte Gayane Kirakosjan auf dem nächsten Nachrückerplatz für die SPD-Landtagsfraktion gestanden. Sie verzichtete am 1. März darauf - aus persönlichen Gründen, wie es hieß. Umstrittenen Posts Kirakosjans über Russland hatten für Wirbel gesorgt.

© dpa-infocom, dpa:220426-99-51338/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern