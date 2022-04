Internet-Bekannte erpresst Mann wegen Sex

Stralsund. Die Polizei in Vorpommern warnt aus aktuellem Anlass vor anscheinend harmlosen Flirts über Soziale Medien, die als Erpressungen enden. Anlass sei der Fall eines 20-jährigen Mannes aus dem Landkreis Rostock, wie ein Polizeisprecher am Dienstag in Stralsund sagte. Der Mann habe am Montag mit einer jungen Frau "gechattet". Durch deren geschickte Gesprächsführung sei es dazu gekommen, dass sich der Mann sexuell befriedigte und dies sei per Webcam aufgenommen worden. Danach habe die Frau von dem 20-Jährigen 250 Euro gefordert, andernfalls würde das Video veröffentlicht. Der Mann habe in Stralsund Strafanzeige erstattet.

Die Polizei stufte den Fall als "Sextortion" ein. Die sei eine noch junge Betrugsart unter Erwachsenen, die sich aus den Worten "Sex" und "Extortion", was "Erpressung" heißt, zusammensetzt. Solche Fälle häuften sich in den letzten Wochen in der Polizeiinspektion Stralsund, wie der Sprecher erläuterte.

© dpa-infocom, dpa:220426-99-51197/2

