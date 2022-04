Rostocker Tourismuszentrale zum Saisonauftakt optimistisch

Rostock. Nach zwei schwierigen Pandemie-Jahren ist der Saisonauftakt aus Sicht der Tourismuszentrale in Rostock und Warnemünde geglückt. "Nach einem überaus erfolgreichen Osterfest mit einem grandiosen Warnemünder Turmleuchten haben wir ein Zeichen gesetzt, sind gut in die diesjährige Sommersaison gestartet und gehen zusammen mit unseren Netzwerkpartnern zuversichtlich in den Sommer", erklärte Rostocks Tourismusdirektor Matthias Fromm am Dienstag.

Im vergangenen Jahr gab es nach Angaben der Tourismuszentrale fast 40 Prozent weniger Übernachtungen in der Urlaubsregion als vor der Pandemie. Doch nicht alle Entwicklungen waren negativ. Im Vergleich zum Rekordjahr 2019 seien Reisende 2021 etwas länger in der Region geblieben und es habe einen leichten Zuwachs an Schlafplätzen gegeben.

Im Fokus der Touristiker stehen unter anderem die Einführung einer digitalen Gästekarte sowie eine bessere Auswertung und Steuerung der Gästeströme. Außerdem wolle man beliebte Veranstaltungen neu auflegen und eine Online-Kampagne starten, die sich gezielt an Familien und Sportbegeisterte richten soll, teilte die Tourismuszentrale mit.

Die Hoffnung, dass man 2022 wieder mit mehr Tages- und Übernachtungsgästen rechnen kann, sei nicht unbegründet, sagte der Hoteldirektor und Vorsitzende des Warnemünder Tourismusvereins, Frank Martens. Der aktuelle Stand der Buchungen sei sehr vielversprechend.

Dabei stehe man vor großen Herausforderungen. Besonders die steigenden Kosten für Energie und Waren und die Schwierigkeit, genug Personal zu finden, machten der Branche zu schaffen. Ein neues Weiterbildungsprogramm soll ab August helfen, Mitarbeiter langfristig zu binden und eine Beschäftigung im Tourismus attraktiver machen.

© dpa-infocom, dpa:220425-99-39911/4

