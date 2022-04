Prüfungen zu Abitur und Mittlerer Reife beginnen

Schwerin. Für die rund 11.500 Schülerinnen und Schüler in den Abschlussklassen der Gymnasien und Regionalen Schulen beginnen die Abschlussprüfungen. Bei den Abiturienten ist am Mittwoch die schriftliche Deutschprüfung dran und am Freitag folgt Englisch, wie das Bildungsministerium in Schwerin am Montag mitteilte. Die Prüfungen für die Mittlere Reife beginnen demnach eine Woche später, am 4. Mai - ebenfalls mit Deutsch.

"Für die anstehenden Prüfungen wünsche ich den Schülerinnen und Schülern viel Glück und Kraft", sagte Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke). "Die Jugendlichen können stolz auf das sein, was sie bis jetzt erreicht haben. Die vergangenen zwei Jahre waren anstrengend und kräftezehrend." Den Prüflingen stünden in diesem Jahr 30 Minuten mehr Zeit zur Verfügung, um die Aufgaben zu bearbeiten. Damit soll der Pandemie-Situation Rechnung getragen werden.

© dpa-infocom, dpa:220425-99-40542/3

