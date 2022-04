Schwesig zu Corona: Können mit gutem Gefühl in Sommer gehen

Schwerin. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat sich zuversichtlich gezeigt, dass die Corona-Pandemie auch in Mecklenburg-Vorpommern weiter abflaut und der gewohnte Alltag weitgehend zurückkehrt. Es bestehe inzwischen keine akute Gefahr mehr, dass das Gesundheitssystem überlastet werde. "Wir haben Corona noch nicht besiegt. Wir haben das Virus zurückgedrängt. Und wir können mit einem guten Gefühl in den Sommer gehen", sagte Schwesig am Montag in einer Sondersitzung des Landtags in Schwerin.

Sie mahnte jedoch, weiter achtsam zu bleiben, Testmöglichkeiten zu nutzen und freiwillig Maske zu tragen, wo Abstandswahrung nicht möglich sei. Die 3G-Regelung (geimpft, genesen, getestet) und die Maskenpflicht gelten nur noch in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Maske müsse zudem noch im öffentlichen Nahverkehr getragen werden.

Schwesig verteidigte den bisherigen, vergleichsweise harten Corona-Kurs ihrer Regierung. "Es war richtig, dass wir als Bundesland länger als andere auf 3G gesetzt haben. Denn wir waren stärker als andere Bundesländer von der aktuellen Corona-Welle betroffen", sagte sie. Allerdings hatte das Oberverwaltungsgericht in Greifswald am Freitag die im März beschlossene landesweite Hotspot-Regel als nicht rechtens einkassiert. Statt zum 28. April wurden die damit verbundenen Beschränkungen schon zum vergangenen Samstag vorfristig aufgehoben.

© dpa-infocom, dpa:220425-99-35351/2

