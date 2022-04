Wetter in Mecklenburg-Vorpommern: Trocken, aber oft wolkig

Schwerin. In Mecklenburg-Vorpommern ist es am Sonntag zwar trocken, verbreitet aber wolkig oder stark bewölkt. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen weiter mitteilte, liegen die Höchsttemperaturen zwischen 8 und 13 Grad. In der Nacht zum Montag lockert es an der Küste auf, es bleibt trocken bei Tiefstwerten zwischen 6 und 3 Grad. Am Montag ist es laut DWD-Vorhersage heiter bis wolkig, im südöstlichen Binnenland zeitweise stark bewölkt. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 9 und 13 Grad.

© dpa-infocom, dpa:220424-99-21996/2

