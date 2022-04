Hansa Rostock verlängert mit Verteidiger Roßbach bis 2024

Rostock. Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock hat den Vertrag mit Abwehrspieler Damian Roßbach um zwei Jahre bis Sommer 2024 verlängert. Das teilte der Verein am Samstag mit. Der 29 Jahre alte Innenverteidiger spielt seit zwei Jahren für die Rostocker und absolvierte bislang 60 Pflichtspiele für den Verein.

"Er war sowohl in der Aufstiegs-Saison als auch in der jetzigen Spielzeit maßgeblich an der positiven Entwicklung der Mannschaft auf und neben dem Platz beteiligt", sagte Hansas Sportvorstand Martin Pieckenhagen.

