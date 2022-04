Frau nimmt betrunkenem Mann die Vorfahrt

Vorpommern-Rügen. Eine junge Autofahrerin hat am Freitagabend einem 45-Jährigen auf einer Landstraße in Zingst (Landkreis Vorpommern-Rügen) die Vorfahrt genommen. Bei dem anschließenden Aufprall verletzte sich die 23 Jahre alte Fahrerin leicht, wie die Polizei mitteilte. Der Mann hingegen blieb unverletzt, kam aber trotzdem nicht nur mit dem Schrecken davon. Bei der nachfolgenden Unfallaufnahme rochen die Beamten Alkohol in seinem Atem. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,83 Promille. Es folgte eine Blutprobenentnahme. Zudem entzog die Polizei beiden Fahrern die Führerscheine und leitete weitere Ermittlungen ein.

© dpa-infocom, dpa:220423-99-12120/2

