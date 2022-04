Bootsanhänger samt Boot in Loitz gestohlen

Loitz. Unbekannte haben in Loitz (Vorpommern-Greifswald) ein Boot samt Außenbordmotor und Bootsanhänger gestohlen. Das Boot stand mit dem Trailer in einer Garage in einem größeren Garagenkomplex unweit vom Hafen, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Das Garagentor wurde gewaltsam geöffnet. Es sei auch Werkzeug gestohlen worden. Der Gesamtschaden wird auf mehr als 50.000 Euro geschätzt. Die Kleinstadt liegt am Fluss Peene, der zur Ostsee fließt. Als Tatzeitraum gilt Anfang März bis zum 21. April, als der Vorfall bemerkt und angezeigt wurde. Die betroffene Unterstellmöglichkeit werde nur unregelmäßig kontrolliert.

