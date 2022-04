FDP: Geflüchteten soll ein Studium ermöglicht werden

Ein leerer Hörsaal an einer Universität.

Schwerin. Die FDP-Fraktion in Mecklenburg-Vorpommern fordert die Hochschulen im Land dazu auf, Geflüchteten aus der Ukraine unbürokratisch und schnell eine Anerkennung ihrer schulischen Leistungen zu ermöglichen. "Es kann nicht sein, dass Bildungsbiografien durch einen Krieg, für den die jungen Menschen nichts können, unterbrochen werden", sagte die hochschulpolitische Sprecherin Sabine Enseleit am Donnerstag in Schwerin. Zuvor hatte die Kultusministerkonferenz der Länder entschieden, Schülerinnen und Schülern, die wegen des Kriegs keinen Abschluss machen konnten, die Aufnahme eines Studiums zu erleichtern.



