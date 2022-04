Rostock Seawolves weiter mit Sohn-Trainer-Duo Held

Rostock. Basketball-Zweitligist Rostock Seawolves setzt auch in der kommenden Saison auf sein Sohn-Vater-Duo. Der Club teilte am Mittwoch mit, dass die Verträge von Cheftrainer Christian (33) und dessen Co-Trainer Ralph Held (64) um ein Jahr verlängert wurden. Die neuen Kontrakte gelten auch für die Bundesliga, für die die Mecklenburger eine Lizenz beantragt haben. "Das gibt uns Planungssicherheit auf der Trainerposition für die kommende Saison", sagte der Sportliche Leiter Jens Hakanowitz laut Mitteilung zu den Vertragsverlängerungen.

Christian Held ist seit 2020 in Rostock. Er kam aus Trier und arbeitete zunächst bei den Seawolves als Assistent des ehemaligen Bundestrainers Dirk Bauermann. Nach dem Abschied von Bauermann im vergangenen Jahr übernahm er dessen Posten. Im Juli wurde sein Vater Ralph Held als Co-Trainer verpflichtet. "Mein Ziel ist es, hier in Rostock langfristig etwas aufzubauen", meinte Christian Held zu seinem verlängerten Engagement.

Am Samstag startet er mit seiner Mannschaft in die Playoffs der 2. Bundesliga. Die Punkterunde hatten die Rostocker auf Platz zwei abgeschlossen. Erster Gegner in der Best-of-Five-Serie sind die Karlsruhe Lions. Am Samstag haben die Lions Heimrecht, am Dienstag und Donnerstag kommender Woche folgen die nächsten beiden Partien in Rostock.

© dpa-infocom, dpa:220420-99-980931/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern