Diesel-Diebstähle in Vorpommern: Zwei Verdächtige gefasst

Anklam. Im Zusammenhang mit einer Serie von Kraftstoffdiebstählen hat die Polizei in Vorpommern zwei Verdächtige gefasst. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch in Anklam sagte, wurden die 34 und 38 Jahre alten mutmaßlichen Diebe mit Hilfe von Betroffenen bei Alt Tellin (Vorpommern-Greifswald) auf frischer Tat gestellt. Sie hatten bei zwei Arbeitsmaschinen rund 250 Liter Diesel gestohlen, waren dabei aber durch Überwachungskameras gefilmt und durch den Besitzer und dessen Helfer festgehalten worden.

Anschließend seien bei Durchsuchungen an den Wohnorten der Verdächtigen weitere Hunderte Liter Diesel, die vermutlich von anderen Taten stammen, sowie Pumpentechnik gefunden worden.

Im Kreis Vorpommern-Greifswald waren Diebstähle von Diesel und anderen Kraftstoffen kürzlich stark gestiegen. Seit Januar gab es laut Polizei 30 solcher Angriffe auf Forstmaschinen, Lastwagen und andere abgestellte Großmaschinen. Davon entfielen allein 18 Fälle auf März und April. Insgesamt wurden mehrere Tausend Liter Treibstoff gestohlen, so dass der Schaden auf eine fünfstellige Summe geschätzt wird. Nur bei drei Fällen im März bei Greifswald, Bandelin und am Windpark Dennin verschwanden mehr als 2000 Liter Diesel.

Seit der Festnahme der Tatverdächtigen - die aber nicht für alle Diebstähle allein in Frage kämen - sei die Zahl der Fälle wieder gesunken, hieß es. Oft waren auch Baustellenfahrzeuge und Tanklager von Firmen, die nachts nicht besetzt sind, betroffen. Die Polizei achte derzeit bei Streifen auf Baustellen und abgestellte Bau- und Arbeitsmaschinen und hofft auf Hinweise von Anwohnern auf verdächtige Fahrzeugbewegungen. Das Anbringen von Überwachungstechnik sei - wie im letzten Fall - zu empfehlen.

