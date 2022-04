Wolkenreiches Wetter in Mecklenburg-Vorpommern

Schwerin. Wolkenfelder und etwas Niederschlag bestimmen das Wetter am Mittwoch in Mecklenburg-Vorpommern. Vor allem in der Uckermark ist zeitweise mit Regen oder Sprühregen zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Tagesverlauf lockert es dann auf, am meisten Sonnenschein gibt es im Küstenumfeld. Dazu werden Höchsttemperaturen zwischen 11 und 14 Grad erreicht.

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es wolkig, jedoch weitgehend niederschlagsfrei. Die Temperaturen sinken auf etwa sechs bis zwei Grad.

© dpa-infocom, dpa:220420-99-971605/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern