Polizei löst nicht angemeldetes Motorradtreffen auf

Ludwigslust. Die Polizei hat eine nicht angemeldete Motorradveranstaltung in der Nähe von Loosen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) aufgelöst. "Auf einem Verbindungsweg zählte die Polizei circa 50 Personen, die mit etwa 40 Krädern beziehungsweise Kleinkrafträdern aus mehreren Bereichen der Region angereist waren und dort auch einige Pavillons errichtet hatten", teilte die Polizeiinspektion Ludwigslust am Dienstag mit. Zu der Veranstaltung am Samstag sei zuvor in den sozialen Netzwerken aufgerufen worden.

Laut der Aussage eines Zeugen gab es bei dem Treffen illegale Rennen. Strafanzeigen wurden demnach durch die Polizei jedoch nur gegen zwei der Teilnehmer erstattet - sowohl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis als auch wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

© dpa-infocom, dpa:220419-99-963966/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern