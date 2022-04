Auto von Zug erfasst: Fahrerin nur leicht verletzt

Gallin-Kuppentin. Am Bahnübergang nahe Gallin-Kuppentin (Landkreises Ludwigslust-Parchim) hat ein Personenzug am Montag einen Pkw erfasst. Der Zug der Regionalbahn ODEG sei nach ersten Erkenntnissen mit dem Auto einer 57-Jährigen zusammengestoßen, als diese versucht habe, die Schienen zu passieren, teilte die Polizeiinspektion in Ludwigslust am Dienstag mit. Nach dem Zusammenstoß am Nachmittag fing der Motorraum des Wagens demnach Feuer, die Feuerwehr konnte den Brand jedoch löschen.

Den Angaben nach wurden bei dem Unfall im Zug keine Menschen verletzt, die Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Bahnverkehr war zwischen Lübz und Karow für vier Stunden unterbrochen. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 10.000 Euro, am Auto entstand ein Totalschaden.

