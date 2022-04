Läuferin bewusstlos gewürgt: Prozess gegen 17-Jährigen

Neubrandenburg. Knapp ein halbes Jahr nach einem Überfall auf eine Joggerin soll am heute am Landgericht Neubrandenburg der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter beginnen. Dem 17-Jährigen wirft die Staatsanwaltschaft versuchten Totschlag vor. Er soll die 50-jährige Frau am 1. November 2021 in Altentreptow bei Neubrandenburg beim Vorbeilaufen plötzlich von hinten umfasst und sie bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben. Danach habe der Täter die verletzte Frau liegengelassen und sei geflohen.

Die Frau konnte sich kurze Zeit später bemerkbar machen, so dass ein Passant ihr helfen und den Rettungswagen rufen konnte. Der Tatverdächtige wurde drei Wochen später festgenommen. Zu einem Motiv gab es bisher keine Angaben. Der Prozess soll wegen des jugendlichen Alters des Beschuldigten hinter verschlossenen Türen laufen. Mit einem Urteil wird Mitte Mai gerechnet.

