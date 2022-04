Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen.

Gericht Prozessbeginn um Drogenhandel in großem Stil

Schwerin. Wegen Drogenhandels in großem Stil müssen sich von heute an sechs Männer und zwei Frauen vor dem Landgericht Schwerin verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten im Alter zwischen 27 und 40 Jahren vor, von Juni bis November 2021 in der Region Schwerin Marihuana, Kokain, Ecstasy-Tabletten, Amphetamine und Haschisch im Wert von mehr als einer halben Million Euro verkauft zu haben. Das Landgericht hat vorerst zehn Verhandlungstage für den Prozess vorgesehen. Ein Urteil könnte demnach Mitte Juni verkündet werden. Im Falle einer Verurteilung als Bande drohen der Hauptangeklagten, einer 27 Jahre alten Frau, mindestens fünf Jahre Haft.

© dpa-infocom, dpa:220418-99-955500/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern