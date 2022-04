Touristen sind bei sonnigem Wetter im Ostseebad am Strand unterwegs.

Wetter Ostern mit Sonnenschein lockt die Menschen an die Luft

Rostock/Schwerin. Blauer Himmel und bunte Ostereier in Mecklenburg-Vorpommern: Bei Sonnenschein und wenig Wind verbrachten viele Urlauber und Einheimische zumindest einen Teil der Osterfeiertage im Freien. Temperaturen im zweistelligen Bereich machten nicht nur Strandspaziergänge angenehm. Die Webcams der Urlaubsorte von Boltenhagen bis Usedom zeigten schon am Montagvormittag wieder zahlreiche Spaziergänger an Stränden und auf Promenaden.

Viele Gäste hatten bereits am warmen Sonntagnachmittag eine Pause auf den Terrassen von Cafés und Restaurants genossen. Direkt an der Ostseeküste begrenzte das mit sechs bis acht Grad noch sehr kühle Meerwasser allerdings den Anstieg der Lufttemperaturen. Die Aussichten für die kommende Woche bleiben nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes heiter. Es können Wolken durchziehen, aber es soll trocken und mild bleiben.

