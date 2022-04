Vineta-Osterspektakel auf Usedom begeistert 2500 Besucher

Zinnowitz. Rund 2500 Besucher haben nach Veranstalterangaben am Sonntag das Vineta-Osterspektakel am Zinnowitzer Strand auf der Insel Usedom besucht. "Endlich wieder vor Publikum, es war eine gegenseitige Freude", sagte eine Sprecherin der Vorpommerschen Landesbühne Anklam. Mit der Mischung aus Tanz, Schauspiel, Schwertkampf und Musik wird auf eine Sage Bezug genommen, der zufolge an einem Ostersonntag ein Kind am Strand die versunkene Stadt Vineta aus der Ostsee emporsteigen sah. Das Spektakel fand in diesem Jahr erstmals seit 2019 wieder statt.

Zugleich warben die Theatermacher damit für die Vineta-Festspiele, die am 25. Juni in Zinnowitz Premiere haben. Das diesjährige Stück "Goldfest der Gaukler" wird erstmalig von Anna Engel und Andreas Flick inszeniert. Sie orientieren sich an der Idee des Festspiel-Gründers Wolfgang Borde, der die Stücke bislang geschrieben hatte. Der 71-Jährige befindet sich nach einem Unfall im vergangenen Dezember noch in Rehabilitation. Das Stück soll bis Ende August 28 Mal aufgeführt werden. Wie in den Jahren zuvor basiert es auf der Vineta-Sage und erzählten eine Episode aus dem Leben der versunkenen Stadt. Der Kartenvorverkauf beginnt am Dienstag.

Das Osterspektakel war in den vergangenen zwei Jahren coronabedingt abgesagt worden. 2021 gab es stattdessen einen Gottesdienst auf der Vineta-Bühne. Vor der Pandemie hatten jedes Jahr zwischen 2000 und 3000 Menschen das Spektakel besucht. Mit der Veranstaltung eröffnet die Vorpommersche Landesbühne traditionell ihre Festivalsaison.

© dpa-infocom, dpa:220417-99-947507/2

