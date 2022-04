Reisebus mit Flüchtlingen kommt von Fahrbahn ab

Hagenow. Ein Reisebus mit Flüchtlingen aus der Ukraine ist am Sonntagmorgen von der Autobahn 24 (Berlin - Hamburg) abgekommen. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Der Bus blieb neben der Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Wöbbelin und Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) stehen und sollte am Vormittag geborgen werden. Die 41 Fahrgäste, die auf dem Weg nach Dänemark waren, sollten ihre Reise am Nachmittag fortsetzen. Sie wurden vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) betreut, das auf einem Parkplatz Zelte aufgebaut hatte.

