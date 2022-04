Nach Corona-Pause: Vineta-Osterspektakel lockt nach Usedom

Zinnowitz. Zum ersten Mal seit 2019 können Besucher wieder das traditionelle Vineta-Osterspektakel auf der Ostseeinsel Usedom verfolgen. Wie viele Menschen sich heute auf den Weg nach Zinnowitz machen werden, war nach Angaben der Vorpommerschen Landesbühne Anklam nicht abschätzbar. Vor der Corona-Pandemie hatte das Spektakel jedes Jahr bis zu 3000 Besucher. Mit dem Mix aus Tanz, Schauspiel, Musik und Schwertkampf nehmen die Veranstalter Bezug auf eine alte Sage. Demnach sah an einem Ostersonntag ein Kind am Strand die versunkene Stadt Vineta aus der Ostsee emporsteigen. Zugleich werben die Theatermacher für die Vineta-Festspiele, die in diesem Jahr am 25. Juni in Zinnowitz Premiere haben.

