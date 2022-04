Drogen und Messer bei Fahrradfahrer gefunden

Rostock. Drogen und ein Messer sind bei einer Verkehrskontrolle in Rostock bei einem Fahrradfahrer gefunden worden. Die Polizei durchsuchte anschließend die Wohnung des 32-Jährigen und fand neben noch mehr Drogen auch eine Schreckschusspistole, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der polizeibekannte Mann sei am späten Mittwochabend aufgefallen, als er in Schlangenlinien durch die Stadt gefahren sei. Ein Drogentest habe angeschlagen.

