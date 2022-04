3G-Regel fällt fast überall in Mecklenburg-Vorpommern

Ein Mann lässt sich in einer Teststation in der Innenstadt testen.

Schwerin. Pünktlich zu Ostern fällt am Donnerstag (0.00 Uhr) fast überall in Mecklenburg-Vorpommern die 3G-Regel. Ausnahmen sind Krankenhäuser und Pflegeheime. In Clubs und Diskotheken gilt weiterhin sogar 2G plus. Außerdem müssen Touristen, die nicht geimpft oder genesen sind, nach wie vor bei der Anreise im Hotel einen Negativtest vorlegen. Aber sonst gilt überall: In Innenräumen genügen Maske und Abstand. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss nun keinen Test mehr vorlegen, wenn er oder sie zum Beispiel zum Friseur, ins Restaurant, Fitnessstudio, Kino, Museum oder Theater geht.

Der Landtag hatte ganz Mecklenburg-Vorpommern am 24. März zum Corona-Hotspot erklärt. Dies ermöglichte es der Landesregierung, die bis dahin geltenden Einschränkungen aufrechtzuerhalten. Mecklenburg-Vorpommern hatte damals Sieben-Tage-Inzidenzen von weit über 2000 - jetzt liegt der Wert unter 1200. Die Hotspot-Regelung gilt zunächst bis zum 27. April. Aufgrund der zuletzt stetig gesunkenen Infektionszahlen hat sich die Landesregierung nun aber zu den Erleichterungen entschlossen. Vor allem das Gastgewerbe hatte Druck gemacht, später auch die Kulturwirtschaft.

Die weiterhin geltende Pflicht zum Corona-Test anreisender ungeimpfter Urlauber hält Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) nicht für eine große Beeinträchtigung des Ostergeschäfts. Die Branche erwarte 300.000 Gäste in Mecklenburg-Vorpommern, das entspreche einer Auslastung von 75 Prozent, sagte sie.

Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) appellierte mit Blick auf Ostern und die damit verbundenen Reisen an die Menschen, sich vor Besuchen von Verwandten und Freunden freiwillig zu testen. "Vorsicht und Rücksichtnahme schaffen mehr Sicherheit und reduzieren die Gefahr von Ansteckungen."

© dpa-infocom, dpa:220414-99-913668/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern