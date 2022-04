Z-Symbole auf Brücken geschmiert: Staatsschutz ermittelt

Schwerin/Boizenburg. Z-Symbole und der Schriftzug "Putin kommt" sind auf zwei Brücken in Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gesprüht worden. Der Staatsschutz in Schwerin ermittele wegen der Belohnung und Billigung von Straftaten sowie Sachbeschädigung durch Graffiti, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Einem Zeugen waren demnach am Morgen die sechs Z-Symbole und der Schriftzug aufgefallen. Betroffen seien zwei Überführungen an der B5. Wenige Tage zuvor sei es am selben Ort zu einem ähnlichen Fall gekommen. Unbekannte hatten die Überführungen unter anderem mit russischen Flaggen besprüht, wie die Polizei berichtete.

Das Z-Symbol gilt als Zeichen der Zustimmung zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Der Staatsschutz bekämpft politisch motivierte Kriminalität.

© dpa-infocom, dpa:220412-99-895254/2

