Mehr als 1200 ukrainische Schüler an den Schulen in MV

Schwerin. An Mecklenburg-Vorpommerns Schulen kommen immer mehr geflüchtete Kinder und Jugendliche aus der Ukraine an. Das Bildungsministerium in Schwerin sprach am Dienstag von 1246 ukrainischen Schülerinnen und Schülern an den öffentlichen Schulen des Landes (Stand 7. Aril). Vor einer Woche waren 891 gemeldet worden. Insgesamt gibt es in MV rund 155.000 Schülerinnen und Schüler an den allgemeinbildenden Schulen.

Die meisten ukrainischen Flüchtlingskinder (391) gehen aktuell im Bereich des Schulamtes Rostock zur Schule, gefolgt vom Schulamtsbereich Neubrandenburg (327), wie es hieß. Im Schulamtsbezirk Schwerin seien es 290 und im Schulamtsbezirk Greifswald 214. An den Berufsschulen in MV würden aktuell 24 junge Ukrainer unterrichtet.

© dpa-infocom, dpa:220412-99-890426/4

