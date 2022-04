Pegel: Jahresbericht zu politisch motivierter Kriminalität

Schwerin. Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel (SPD) legt am Dienstag (13.30 Uhr) in Schwerin den Bericht zur politisch motivierten Kriminalität im Land für 2021 vor. In der jährlich erstellten Statistik werden Straftaten erfasst, die dem linken oder rechten Spektrum zugeordnet werden oder einen religiös-ideologischen Hintergrund haben. Im Jahr 2020 war die politisch motivierte Kriminalität im Nordosten im Gegensatz zum Bundestrend zurückgegangen. Insgesamt 1386 Fälle wurden registriert. Zuwachs gab es allerdings bei Straftaten rechtsgerichteter Täter, die mit mehr als 1000 dieser Fälle erneut die übergroße Mehrzahl ausmachten.

Da in Wahljahren wie 2021 politische Konflikte öfter als sonst auch mit ungesetzlichen Methoden ausgetragen werden, ist nicht damit zu rechnen, dass sich der insgesamt rückläufige Trend bei den politisch motivierten Straftaten im Land fortgesetzt hat. Außerdem dürften auch Fälle in der Statistik auftauchen, die sich im Umfeld der Corona-Proteste abgespielt haben.

© dpa-infocom, dpa:220411-99-883968/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern