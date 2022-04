Autobahn 24 bei Parchim: Für mehrere Stunden gesperrt

Parchim. Die Autobahn 24 im Landkreis Ludwigslust-Parchim wird am Dienstag für mehrere Stunden komplett gesperrt. Grund sei die Beseitigung von Unfallschäden, teilte die Autobahn GmbH des Bundes am Montag mit. Die Sperrung betrifft demnach den Abschnitt zwischen dem Autobahnkreuz Schwerin und der Anschlussstelle Neustadt-Glewe. Die Fahrbahn in Richtung Berlin werde von 8.00 bis ungefähr 12.00 Uhr gesperrt. Die Gegenrichtung sei von 13.00 bis etwa 15.00 Uhr von der Maßnahme betroffen. Umleitungen sind den Angaben nach eingerichtet. Es sei mit Behinderungen auf den Ausweichstrecken zu rechnen, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:220411-99-884594/3

