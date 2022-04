JVA Bützow erhält neuen Gefangenentransporter

Schwerin. Die Justizvollzugsanstalt (JVA) in Bützow hat einen neuen Gefangenentransporter in den Dienst übernommen. "Die Modernisierung der gesamten Justiz in M-V ist auch im Justizvollzug sichtbar", hieß es von Justizministerin Jacqueline Bernhardt (Linke) am Montag nach einer Begutachtung in Schwerin. Der Bus soll den Angaben zufolge für den turnusmäßigen Transport von Strafgefangenen zwischen den Gefängnissen sowie Fahrten zu Gerichtsterminen eingesetzt werden. Das Vorgängermodell habe in zwölf Jahren 640.000 Kilometer zurückgelegt.

Laut dem Justizministerium sind zwischen Auftrag nach Finnland und der Auslieferung des Busses der Marke Volvo zwei Jahre vergangen. In sechs Einzel-, vier Doppel-, zwei Vierer- und einer Gemeinschaftskabine können demnach maximal 27 Personen transportiert werden. Neben der üblichen Ausstattung hat der Transporter auch einen Notruf sowie Videoüberwachung.

