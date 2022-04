Mann in Wohnung gelockt und ausgeraubt: Trio gefasst

Neubrandenburg. Ein Trio soll in Neubrandenburg einen jungen Mann in eine Wohnung gelockt, mit einer Pistole bedroht, geschlagen und beraubt haben. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, wurden die Tatverdächtigen bereits ermittelt. Gegen zwei 24 und 25 Jahre alte Männer wurden demnach am Sonntag Haftbefehle erlassen. Eine ebenfalls verdächtige 14 Jahre alte Jugendliche sei ihren Betreuern übergeben worden.

Der Vorfall habe sich Samstagabend in der Neubrandenburger Oststadt ereignet. Der 18-Jährige sei unter einem Vorwand in eine Wohnung von einem der Verdächtigen gelockt worden. Dort sei er zur Herausgabe seines Handys und der EC-Karte gezwungen worden. Der 18-Jährige habe dabei Verletzungen an Rippen und im Gesicht erlitten. Nachdem er wieder frei gelassen wurde, kam er in eine Klinik.

Von dort wurde die Polizei alarmiert. Die Beamten konnten das Trio, das vermutlich unter Drogeneinfluss stand, kurze Zeit später in dem Stadtgebiet festnehmen. Bei ihnen seien die Schreckschusswaffe und die geraubten Gegenstände sichergestellt worden.

© dpa-infocom, dpa:220411-99-881738/2

