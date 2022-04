Wohnschiff "Superstar Libra" verlässt Wismar

Das zuletzt als Wohnschiff für auswärtige Werftarbeiter genutzte Kreuzfahrtschiff „Superstar Libra“ wird von mehreren Schleppern vom Werfthafen in die Ostsee gezogen.

Wismar. Das zur Unterbringung von Mitarbeitern der insolventen MV-Werften genutzte Schiff "Superstar Libra" hat seinen Liegeplatz am Ausrüstungs-Kai in Wismar verlassen. Wie ein Sprecher des Insolvenzverwalters von Star Cruises Germany sagte, hat der chinesische Eigentümer das Schiff weiterverkauft. Man habe keine genauen Informationen, jedoch habe das Schiff eine neue Crew und solle vermutlich nach Griechenland verlegt werden. Ursprünglich war geplant gewesen, das Schiff in der Türkei zu verschrotten, dies scheiterte jedoch aus zunächst unbekannten Gründen.

Star Cruises Germany, das ebenfalls zum insolventen Mutterkonzern der MV-Werften - Genting Hongkong - gehört, hatte die "Superstar Libra" nur gepachtet. Aus Sicht der MV-Werften ist es eine gute Nachricht, dass das Schiff Rostock verlässt. Wie der Insolvenzverwalter der MV-Werften, Christoph Morgen, sagte, wird der Liegeplatz unter Umständen für den Weiterbau des zu 75 Prozent fertiggestellten Kreuzfahrtriesen "Global One" benötigt. Hierfür müsse sich jedoch zunächst ein Käufer finden.

Der chinesische Genting-Konzern war im Januar in den Gläubigerschutz gegangen. Grund war der coronabedingte Zusammenbruch des weltweiten Kreuzfahrtgeschäfts. Zuvor hatten bereits die MV-Werften als Tochterunternehmen Insolvenz angemeldet.

