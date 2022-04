Auktion für Ukraine-Hilfe: Kulturzentrum sucht Kunstwerke

Neustrelitz. Mit einer Kunstauktion wollen Maler und die Basiskulturfabrik Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) Geld für die Ukraine-Hilfe sammeln. Regionale und überregionale Künstler unterschiedlicher Genre können dazu Kunstwerke zur Verfügung stellen, die über Ostern in Neustrelitz ausgestellt werden, wie ein Sprecher des Kulturzentrums am Montag sagte. Die Versteigerung soll am Ostermontag, dem 18. April, im Kulturzentrum stattfinden.

Hintergrund der Auktion sei, dass es Künstler mangels Ausstellungen und andere Veranstaltungen in der Corona-Zeit schwer hatten, Einkommen zu erzielen und somit Geld zu spenden. So soll dies mit einer Versteigerung möglich werden. Das Geld soll ein Krankenhaus im ukrainischen Lemberg (Lviv) bekommen, das die Versorgung mit medizinischen Geräten und Medikamenten in der Ukraine koordiniert.

Initiator der Auktion ist der 70-jährige Maler Bernd Kerkin aus Userin bei Neustrelitz. Für die Versteigerung könnten Künstler zwei Arbeiten spenden, die bei Malereien nicht größer als das Format A2 sein sollten. Die Annahme sei für den 13. April, die Ausstellung sei ab Karsamstag in der Veranstaltungsscheune der Kulturfabrik geplant. Das Kulturzentrum liegt rund 100 Kilometer nördlich von Berlin.

© dpa-infocom, dpa:220411-99-876514/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern