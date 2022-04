Schwerin Unbekannte setzen Holzhaus auf Kinderspielplatz in Brand

Schwerin. Unbekannte haben am Samstagabend in Schwerin ein Holzhaus auf einem Spielplatz in Brand gesetzt. Das Haus dient nach Angaben der Polizei eigentlich als Kinderwerkstatt. Der durch den Brand entstandene Sachschaden werde auf 60.000 Euro geschätzt. Verletzte gab es demnach nicht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

© dpa-infocom, dpa:220410-99-866865/2

