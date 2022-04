Start der Jugendweihe-Saison 2022: Rund 5500 Teilnehmer

Schwerin. Die diesjährige Jugendweihe-Saison beginnt in Mecklenburg-Vorpommern am Samstag. In Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) begehen 68 Jugendliche in drei Veranstaltungen festlich den Schritt ins Erwachsenenleben, wie die Organisatoren mitteilten. In Gnoien (Landkreis Rostock) findet demnach eine Festveranstaltung mit 17 Jugendlichen statt.

Die Jugendweihen werden traditionell bis Ende Juni abgehalten. In diesem Jahr haben einige Veranstalter aufgrund der anhaltend schwierigen Pandemie-Lage ihre Jugendweihen auf den Spätsommer und Frühherbst verlegt. Meist schließt sich der Festveranstaltung eine Familienfeier an.

Fast die Hälfte aller 14-Jährigen - in diesem Jahr laut dem Verein Jugendweihe Mecklenburg-Vorpommern etwa 5500 - begeht in Mecklenburg-Vorpommern die atheistische Jugendweihe. Die evangelische Konfirmation und die katholische Firmung haben deutlich weniger Teilnehmer, weil die Kirchenbindung im Nordosten gering ist.

© dpa-infocom, dpa:220408-99-852174/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern