Identität geklärt: Mann starb an Brandfolgen

Zarrentin/Rotenburg. Fünf Tage nach dem Fund eines Toten bei Zarrentin (Ludwigslust-Parchim) sind Identität und Todesursache des Mannes geklärt. Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, handelt es sich um einen 76-jährigen Mann aus dem niedersächsischen Landkreis Rotenburg. Der Rentner sei an seinen Brandverletzungen gestorben, wie die Obduktion inzwischen ergeben hat. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung gebe es nicht.

Spaziergänger hatten die Leiche mit Brandverletzungen am Sonntagvormittag in einem Waldstück nahe Zarrentin am Schaalsee gefunden. In der Nähe stand das Auto des Mannes. Warum er in dieser Region unweit der Autobahn 24 Berlin-Hamburg angehalten hatte, sei unklar. Laut Polizei soll der 76-Jährige ein Feuer gemacht haben, in dem er persönliche Papiere verbrannte. Unklar bleibe, ob es sich um einen Unfall handelte.

© dpa-infocom, dpa:220408-99-848606/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern