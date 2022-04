CDU sieht Rot-Rot bei Haltung zur Bundeswehr gespalten

Uniformierte Soldaten stehen mit Sturmgewehren in einer Reihe.

Schwerin. Die oppositionelle CDU hat der rot-roten Landesregierung vorgeworfen, die Pläne des Bundes für höhere Verteidigungsausgaben als Reaktion auf den Kriegskurs Russlands nicht geschlossen mitzutragen. Während sich Innenminister Christian Pegel (SPD) im Parlament dankbar zu dem Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr äußere, mache Justizministerin Jacqueline Bernhardt (Linke) gleichzeitig via Twitter ihre Ablehnung deutlich. Deshalb stelle sich die Frage: "Wer spricht hier für die Landesregierung, und tragen diese beiden Fraktionen bei diesem Thema die Landesregierung oder ist das jetzt schon vorbei", sagte der CDU-Abgeordnete Marc Reinhardt am Freitag im Schweriner Landtag.

Wie der SPD-Abgeordnete Tilo Gundlack mitteilte, enthielt sich Mecklenburg-Vorpommern am Freitag im Bundesrat bei der Abstimmung zur Erhöhung der Verteidigungsausgaben und zum Bundeswehr-Sondervermögen. SPD und Linke hätten unterschiedliche Auffassungen zum Mitteleinsatz. Für solche Fälle gebe es die Vereinbarung einer Stimmenthaltung in der Länderkammer. Gundlack warf der CDU vor, mit der von ihr beantragten Debatte zu den Verteidigungsausgaben den "Spaltpilz" in die rot-rote Koalition tragen zu wollen.

"Diese Koalition steht zu einer verteidigungsfähigen Bundeswehr", betonte Gundlack. Ähnlich hatte sich zuvor auch Pegel geäußert. Allerdings brachte der Linken-Abgeordnete Torsten Koplin Zweifel am zusätzlichen Finanzbedarf der Bundeswehr vor. Der Etat habe sich in 20 Jahren verdoppelt, es gehe um einen effizienteren Einsatz der Mittel, sagte er.

