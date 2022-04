Alt-Bundespräsident Gauck eröffnet Usedomer Literaturtage

Heringsdorf. Alt-Bundespräsident Joachim Gauck soll in diesem Jahr die Usedomer Literaturtage eröffnen. Thema der Lesung am 27. April ist die Fragilität der Demokratie, wie der Veranstalter am Freitag mitteilte. Es gehe darum, wie der konstruktive Streit und die Toleranz gestärkt werden können. Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk wird zudem am 29. April ihren neuen Roman "Anna In. Eine Reise zu den Katakomben der Welt" vorstellen.

Das Thema der Literaturreihe lautet in diesem Jahr "Zerbrechlichkeit unserer Existenz". Sie dauert bis zum 30. April. Am letzten Tag wird der Usedomer Literaturpreis an die ukrainische Schriftstellerin Tanja Maljartschuk verliehen. Stellvertretend für ihr Gesamtwerk wird ihr Roman "Blauwal der Erinnerung" ausgezeichnet. Der mit 5000 Euro dotierte Preis wird an Menschen vergeben, die sich in herausragender Weise um den europäischen Dialog verdient gemacht haben.

Die Literaturtage markieren den kulturellen Saisonauftakt auf der zweitgrößten Insel Deutschlands. Man sei froh, dass die Veranstaltungen wieder vor Publikum stattfinden, sagte Michael Steuer von der Usedom Tourismus GmbH. Im Jahr 2020 waren die Literaturtage coronabedingt vom April in den Herbst verschoben worden und fanden erstmals online statt. 2021 wurden die Lesungen ebenfalls im Internet übertragen.

