Kleintransporter verunglückt auf Autobahn 24

Zarrentin/Wittenburg. Ein Kleintransporter ist nach einem misslungenen Überholmanöver auf der Autobahn 24 von der Straße abgekommen und in eine Böschung gefahren. Dabei wurde der 62-jährige Fahrer schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich am frühen Donnerstagabend zwischen Zarrentin und Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim), wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Unfallopfer wurde in eine Hamburger Klinik gebracht. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf 30 000 Euro. Während der Bergung des verunglückten Kleintransporters wurde die rechte Fahrspur in Fahrtrichtung Berlin zeitweise gesperrt.

