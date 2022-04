Traktor im Wert von mehr als 150.000 Euro gestohlen

Röbel. Fahrzeugdiebe haben an der Mecklenburgischen Seenplatte einen nagelneuen Traktor gestohlen. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte, handelt es sich um ein 152.000 Euro teures Fahrzeug, das bei einem Traktorenhändler in Röbel an der Müritz stand. Nach bisherigen Ermittlungen öffneten die Täter in der Nacht zum Donnerstag gewaltsam einen Zaun um das Gelände, um mit der 140 PS starken Allrad-Landmaschine wegzufahren. Vermutlich sei die Beute in der Nähe auf einen Lastwagen mit Tieflader verladen worden, um schneller zu flüchten. Die Suche blieb zunächst ergebnislos.

© dpa-infocom, dpa:220408-99-845898/2

