Läuferin bewusstlos gewürgt: 17-Jähriger kommt vor Gericht

Altentreptow. Fast sechs Monate nach einem Überfall auf eine Freizeitläuferin in Altentreptow (Mecklenburgische Seenplatte) soll am 19. April der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter beginnen. Dem 17-Jährigen wird versuchter Totschlag vorgeworfen, wie das Landgericht Neubrandenburg am Donnerstag mitteilte. Der Beschuldigte soll die 50-jährige Frau am 1. November 2021 plötzlich von hinten umfasst und sie bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben.

Danach war die verletzte Frau liegengeblieben, der Täter geflohen. Laut Staatsanwaltschaft hat der Jugendliche die Frau entweder für tot gehalten oder angenommen, dass sie niemand findet und ihr hilft. Die Verletzte konnte sich aber kurze Zeit später bemerkbar machen, so dass ein Passant ihr helfen und den Rettungswagen holen konnte.

Der Flüchtige war knapp drei Wochen später gefunden und festgenommen worden. Er wurde in einer Arresteinrichtung in Sachsen untergebracht. Zu einem Motiv wurden bisher keine Angaben gemacht. Für den Prozess, der aufgrund des Alters des Jugendlichen nicht öffentlich laufen soll, sind fünf Verhandlungstage bis zum 17. Mai geplant.

